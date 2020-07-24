الحشد الشعبي يؤكد نشر” الطائرات المسيرة” في 5 قواطع  

2020/07/24 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الحشد الشعبي، الجمعة، نشر الطائرات المسيرة في 5 من قواطعه الهامة ضمن حدود ديالى.وقال الناطق الاعلامي باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي بدء باعتماد تكتيكات مهمة في معركته مع تنظيم داعش خاصة في المناطق المعقدة من ناحية التضاريس في ديالى خاصة حمرين وريف خانقين […]

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