التعليم الإلكتروني ونتائجه!

2020/07/24 | 18:44 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / د .محمد فلحي… برزت الحاجة الملحة إلى التعليم الإلكتروني عند انتشار وباء كورونا وتعطيل دوام الطلبة،خلال الشهور الماضية، بيد أن هذا النوع من التعليم لم يكن جديداً في الدول المتقدمة،فقد شهد العالم تجارب ناجحة للدمج بين النظامي التعليميين التقليدي والإلكتروني، في بداية اختراع الانترنيت،قبل نحو ثلاثين عاماً، ثم تزايد ظهور المدارس والجامعات الالكترونية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم الإلكتروني ونتائجه!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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