التعليم الإلكتروني ونتائجه!

2020/07/24 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د .محمد فلحي… برزت الحاجة الملحة إلى التعليم الإلكتروني عند انتشار وباء كورونا وتعطيل دوام الطلبة،خلال الشهور الماضية، بيد أن هذا النوع من التعليم لم يكن جديداً في الدول المتقدمة،فقد شهد العالم تجارب ناجحة للدمج بين النظامي التعليميين التقليدي والإلكتروني، في بداية اختراع الانترنيت،قبل نحو ثلاثين عاماً، ثم تزايد ظهور المدارس والجامعات الالكترونية […]

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