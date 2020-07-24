معادلة الفرض بالقوة- بين أمريكا وشيعة العراق

2020/07/24 | 18:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهدي ابو النواعير بعد سقوط حكومة طاغية البعث عام 2003، وتحول مسار العملية السياسية في العراق ، سعى الأمريكان لوضع العراق وقادته السياسيين “الشيعة منهم حصرا” تحت معادل ظالمة هي إما الرضوخ الكامل للإرادة الأمريكية واالتعامل حصرا معها استنساخا لتجربة الخليج، أو تكون النتيجة غضب الدولة الألهة (أمريكا) ومن ثم العمل على نسف التجربة السياسية […]

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