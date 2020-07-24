2020/07/24 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضير العواد سلاح فصائل المقاومة والحشد الشعبي أخطر المواضيع التي تطرح هذه الايام بشكل مكثف وعلى جميع المستويات والمجالات الإعلامية ومجاميع التواصل الاجتماعي ، وهذا الطرح ينقسم الى نوعين : الأول : مدروس ومخطط له من قبل المحور الأمريكي والكيان الصهيوني والثاني : يدفعه حب الوطن والوصول الى دولة المواطنة والمؤسسات المبنية على احترام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حافظوا على سلاح الفصائل والحشد في هذه الظروف كما تحافظوا على أنفسكم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حافظوا على سلاح الفصائل والحشد في هذه الظروف كما تحافظوا على أنفسكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).