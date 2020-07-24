بالوثيقة ..صرف رواتب موظفي الاجور اليومية لمنتسبي كهرباء البصرة

2020/07/24 | 19:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة وقع محافظ البصرة اسعد العيداني على صرف رواتب منتسبي دوائر الكهرباء من الاجور اليومية ضمن (30) الف درجة وظيفية.

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