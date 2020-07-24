وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الالماني بشأن الناشطة الالمانية المحررة

2020/07/24 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

وزير الخارجيّة: رئيس الوزراء، والوزراء المعنيّون كانوا يُتابعون قضيّة المُواطِنة الألمانيّة المُختطَفة منذ الساعات الأولى

أكّد وزير الخارجيّة فؤاد حسين عمق ورُسُوخ العلاقات الثنائيّة بين بغداد وبرلين، وحرص العراق على الارتقاء بآليّات التعاون بين البلدين وُصُولاً إلى تحقيق تطلّعات كلا الشعبين.جاء ذلك في اتصال هاتفيّ تلقاه من نظيره وزير الخارجيّة الألمانيّ هايكو ماس الذي أعرب عن شكره إلى السيّد الوزير، والحُكُومة، والأجهزة الأمنيّة لاهتمامها البالغ بمسألة ضيفة العراق الناشطة الألمانيّة هيلا ميفيس التي حرّرتها الأجهزة الأمنيّة العراقيّة من خاطفيها في غُضُون 72 ساعة.في السياق ذاته بيَّن السيّد الوزير فؤاد حسين أنّ: رئيس الوزراء، والوزراء المعنيّين كانوا يُتابعون قضيّة المُواطِنة الألمانيّة المُختطَفة منذ الساعات الأولى لاختطافها، وما قامت به الحُكُومة هو من صميم واجباتها.*****************************بالإمكان الاطلاع على الخبر في أعلاه بالصفحات، والحسابات الرسميّة التابعة لوزارة الخارجيّة العراقيّة التالية:

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