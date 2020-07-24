واشنطن تصدر تحذيرا بشأن نوعين من طائرات “بوينغ”

2020/07/24 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سلطات الطيران الأمريكية، اليوم الجمعة، توجيها عاجلا إلى الشركات الجوية تحذر فيه من إمكانية تآكل مكونات في نحو 2000 طائرة من طرازي “بوينغ 737 إن جي” و”بوينغ 737 كلاسيك”.ووجهت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية توجيها خاصا بحالات الطوارئ للشركات الجوية، أكدت فيه إمكانية تآكل المكونات في الطائرات من هذين الطرازين في حال عدم استخدامهما …

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