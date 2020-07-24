بسبب الفساد ..المياحي يطالب بنقل موظفي كمرك زرباطية الحدودي..(وثيقة)

2020/07/24 | 19:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط طالب محافظ واسط محمد المياحي رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على نقل موظفي كمرك زرباطية المدني خارج المحافظة بسبب شبهات فساد.

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