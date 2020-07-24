رئيس لجنة الشؤون الدينية التركي يؤم المصلين متقلدا سيفه - مجدي جورج

2020/07/24 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدي_جورج علي ارباش رئيس لجنة الشئون الدينية التركي صعد الي المنبر لامامة المصلين في اول صلاة في كاتدرائية ايا صوفيا بعد تحويلها لمسجد وفي حضور اردوغان وهو متقلد سيفه وفي هذا عدة رسائل ودالالات منها :-اولا انه واردوغان رئيسه لم يتخليا عن الحلم العثماني القديم لان هذا التقليد هو تقليد فعله السلاطين العثمانيين خصوصا محمد الغازي الذي غزا القسطنطينية.ثانيا انه رسالة تهديد ووعيد وارهاب لما تبقي من مس ......





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