التغلب على جائحة كورونا المستجد - جواد الديوان

2020/07/24 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_الديوان قبل انتاج فيلم مرض معد contagion راجع نصه عالم الوبائيات لاري برلينت Larry Brilliant، واثارت مراجعته الفزع اكثر من الفيلم.



لقد عمل د.



برلينت في الهند لمدة عشرة سنوات في برنامج استئصال الجدري، كما عمل مؤخرا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علم الاوبئة.



وحذر برلينت العالم من جائحة كورونا المستجد قبل حصولها بسنوات، وربما تنبأ بها عدد قليل من اطباء اوبئة اخرين.



لم يستعد العالم للجائحة، ابعد من تطوي ......





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