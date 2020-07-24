نظرة الى العالم ( تُصور العالم) . تعديل و تنقيح - عبد الحسين سلمان

2020/07/24 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان من معجم الماركسية النقديDictionnaire Critique du Marxime Paris, Presses universitaires de France 1982هذا هو الجزء الثاني من تعديل و تنقيح نصوص ( معجم الماركسية النقدي ), لكن مع الأسف, أن ردة فعل القراء الكرام مع الجزء الأول كانت ضعيفة .



فقد حصل المقال السابق على 62% وهذه نسبة واطئة جداً لموضوع يتعلق بمعنى ( الماركسية).نظرة الى العالم ( تُصور العالم) في الفرنسية : con ......





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