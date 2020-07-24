تقرير:حماية أشد الناس فقراً في العالم قد يسهم في إبطاء عدد الإصابات بكورونا

2020/07/24 | 19:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أشار تقرير أصدره اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن اتخاذ إجراءات فورية لكفالة دخل أساسي مؤقت لأشد الناس فقراً في العالم من شأنه أن يبطئ الطفرة الحالية في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19، إذ يُمَكِّن ما يقرب من ثلاث مليارات من الناس من البقاء في منازلهم.التقرير الصادر تحت عنوان الدخل الأساسي المؤقت: حماية الفقراء […]

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