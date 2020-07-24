ميسان تسجل60 إصابة وشفاء73 ووفاة4

2020/07/24 | 19:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، عن تسجيل ( 60) إصابةجديدة بفايروس كورونا المستجد مع شفاء 73 و وفاة4.وأشار بيان عن الدائرة الى ان الإصابات توزعت حسب مناطق مركز العمارة في إحياء (قطاع 28 ، قطاع 30 ، الشبانة ، حي القاهرة ، الزيوت ، عواشة ، حي الحسين القديم ، حي […]

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