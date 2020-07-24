2020/07/24 | 19:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..خصصت الشركة العامة لتجارة الحبوب ، مبلغ ( 5 ) مليارات دينار الى أدارة سايلو كربلاء كمستحقات مالية لمزارعي الحنطة في المحافظة لهذا العام .وقال قائمقام قضاء عين التمر 90 كم غربي كربلاء رائد المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 5 مليارات دينار كوجبة ثانية من المستحقات المالية لمزارعي كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 5 مليارات دينار كوجبة ثانية من المستحقات المالية لمزارعي كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).