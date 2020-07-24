2020/07/24 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية ونقيب المهندسين العراقيين أزهار حسين صالح.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الجمعة، وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية ونقيب المهندسين العراقيين أزهار حسين صالح”.واضاف البيان، ان “رئيس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس النواب يستقبل وكيل وزارة التخطيط مهنئاً فوزها بجائزة المرأة العربية المتميزة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يستقبل وكيل وزارة التخطيط مهنئاً فوزها بجائزة المرأة العربية المتميزة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يستقبل وكيل وزارة التخطيط مهنئاً فوزها بجائزة المرأة العربية المتميزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).