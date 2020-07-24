مرصد صحفي يطالب الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق بمقتل عشرات الصحفيين

2020/07/24 | 19:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين،اليوم الجمعة، الحكومة بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق بمقتل عشرات الصحفيين والكشف عن الجناة.وذكر المرصد في بيان تلقت "كلكامش برس" أنه "يقدر الجهود الحثيثة التي بذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي أدت الى تحرير الناشطة والمثقفة الألمانية هيله موفيس، التي تعيش في بغداد منذ سنوات عدة، ولها إسهامات عديدة في دعم مؤسسات المجتمع المدني".وأضاف البيان، ان "المرصد العراقي للحريات الصحفية تابع خلال الساعات الماضية الإجراءات التي قام بها مكتب رئيس الوزراء، وبتنسيق لجهود مشتركة في أجهزة الدولة، وفي وزارة الداخلية، ومكتب وكيل الوزارة لشؤون الإستخبارات، والتي أدت الى تحرير هيلا في وقت قياسي، والإطمئنان على سلامتها".ودعا، الحكومة العراقية الى "تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في مقتل العشرات من الصحفيين خلال السنوات الماضية، والكشف عن الجناة، ومعرفة مصير عشرات الصحفيين الذين أختطفوا في الموصل بعد يونيو 2014 على يد تنظيم داعش".

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