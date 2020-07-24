الحكيم يصف الانتخابات المقبلة بـ

2020/07/24 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وصف عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، اليوم الجمعة، الانتخابات القادمة بالمصيرية، مشيرا الى ان تح...





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