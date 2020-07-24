2020/07/24 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وصف عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، اليوم الجمعة، الانتخابات القادمة بالمصيرية، مشيرا الى ان تح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكيم يصف الانتخابات المقبلة بـ "المصيرية") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
وصف عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، اليوم الجمعة، الانتخابات القادمة بالمصيرية، مشيرا الى ان تح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكيم يصف الانتخابات المقبلة بـ "المصيرية") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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