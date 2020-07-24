التظاهرات بعد انتفاضة أكتوبر (اتجاه واحد له المصلحة في التغيير) - فالح مكطوف

2020/07/24 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فالح_مكطوف لم تكن الجماهير المنتفضة في أكتوبر ذات أهداف ومطالب واحدة لذا لا يمكن أن ندعو إلى أن تكون كل السلطة لها، هكذا وبهذه السهولة، فهذا الموضوع أقرب إلى الفنتازيا منه إلى الواقع، وأحياناً فأن وصف الأشياء كما هي لا يحمل في ذاته دعوة إلى التقليل من شأنها وانما محاولة لوضع تصور حقيقي عنها، وإن الأحداث التي لا تحمل مضامين ملموسة ولا تدعو لتحقيق أهداف محددة إنما تجري هكذا فقط لتترك ذكرى عظيمة، وهذا الأمر في ......





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