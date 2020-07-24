ظريف: يجب وضع حد لأفعال أمريكا الخارجة عن القانون قبل وقوع كارثة

2020/07/24 | 19:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على وجوب وضع حد لأفعال أمريكا الخارجة عن القانون قبل وقوع كارثة.وأوضح ظريف في تغريدة على تويتر أن الولايات المتحدة التي تحتل بشكل غيرِ قانوني أراضي دولة أخرى، تضايق طائرة مدنية في رحلة منتظمة وتعرض الركاب المدنيين الأبرياء للخطر واضاف، انها تبرر عملها بانها تريد حماية […]

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