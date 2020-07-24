قوة امنية تعثر على كدس للعتاد في بغداد

2020/07/24 | 19:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، الجمعة، العثور على كميات للعتاد والسلاح في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت/المعلومة/ نسخة منه ان “مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع الفرقة الثانية شرطة اتحادية عثرت على كدس للعتاد غربي العاصمة”.واضافت ان […]

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