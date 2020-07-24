2020/07/24 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت وزارة النفط العراقية، الجمعة، الصادرات النفطية والايرادات النهائية لشهر حزيران الماضي، مشيرة الى ان الصادرات بلغت أكثر من 84 مليون برميل، بإيرادات بلغت أكثر من مليارين و800 مليون دولار.وقالت الوزارة في بيان، ان “كمية الصادرات من النفط الخام النهائية بلغت 84 مليوناً و489 ألفا و16 برميلاً، بإيرادات بلغت مليارين و871 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تكشف عن الحصيلة النهائية للصادرات والإيرادات المتحققة لشهر حزيزان المركز الخبري الوطني.

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