 تطبيق هاتفي يشخص الإصابة بفيروس كورونا

2020/07/24 | 20:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكن باحثون في كلية كينجز لندن، من تصميم تطبيق هاتفي، يمكنه الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل ظهور الأعراض.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن التطبيق الذي أطلق عليه اسم “Mass Science”، يسمح للأشخاص بتوصيل الأجهزة القابلة للارتداء ومشاركة بياناتهم تلقائيا.أشار الباحثون إلى أن التغيرات في معدل ضربات القلب والنشاط وأنماط […]

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