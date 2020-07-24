الحكيم: الانتخابات القادمة مصيرية والعقد الاجتماعي لعام ٢٠٠٣ لم يعد قادرا على ادارة الدولة

2020/07/24 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، ان العقد الاجتماعي لعام ٢٠٠٣ لم يعد قادرا على ادارة الدولة ونحتاج الى عقد جديد يتناسب مع المتغيرات وطبيعة المرحلة، مشددا على ان الانتخابات القادمة مصيرية.وقال الحكيم في كلمة له ، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس تيار الحكمة الوطني، وتابعتها “تقدم” ان “الحكمة تعرضت للتسقيط …

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