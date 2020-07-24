تحالف عراقيون يستبعد إجراء انتخابات مبكرة خلال المرحلة الراهنة

2020/07/24 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد تحالف عراقيون، إجراء انتخابات مبكرة في العراق خلال المرحلة الراهنة، فيما أشار إلى أن التحالف لا يمثل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مجلس النواب.

وقال رئيس كتلة عراقيون النائب هشام السهيل، انه لم يكن في ائتلاف دولة القانون بإرادته، وخرج منه بعد اختلافه معه سياسياً، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تحالفه الحالي ليس كتلة الكاظمي في البرلمان.

وبشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في العراق، خلال فترة تولي الكاظمي رئاسة الحكومة، استبعد السهيل ذلك قائلاً لن تكون هناك انتخابات مبكرة.

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