الاعلام الامني: سقوط اربعة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر بسماية

2020/07/24 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن سقوط اريعة صواريخ كاتيوشا على معسكر بسماية.

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل معسكر بسماية عصر اليوم، حيث سقط الأول على مستودع للدورع والثاني على " كرفانات" تابعة لفوج حماية المعسكر".

واضافت ان الصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة، مما ادى الى أضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية"، مبينة انه "تشير المعلومات الأولية الى أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة الى محافظة ديالى".





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