2020/07/24 | 20:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نشرت وكالة اسوشيتد برس تقريرا حول مقبرة وادي السلام في مدينة النجف مشيرة إلى أنها المقبرة الأكبر في العالم.وذكرت الوكالة أن مقبرة السلام خصصت مدافن للمتوفين بفيروس كورونا في ظل رفض أصحاب المقابر في مختلف المحافظات استقبالها مضيفة أن الإصابة بالفيروس في العراق مازالت تعتبر وصمة عار رغم انها جائحة عالمية بسبب المعتقدات المجتمعية الخاطئة وعدم الثقة في النظام الطبي.وقالت الوكالة إن مقبرة السلام استقبلت جثامين 3 آلاف متوف بفيروس كورونا خلال 4 أشهر ما يشير إلى ارتفاع نسب المتوفين بالفيروس في العراق خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين في الفترة الأخيرة.وتحدثت وكالة اسوشيتد برس عن ضعف إمكانيات القطاع الطبي في العراق مشيرة إلى أن المستشفيات تعاني بسبب نقص غرف العناية المركزية والأدوية وأدوات الوقاية مما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاه المسؤولين والأحزاب السياسية.وأضافت الوكالة أن المستشفيات في العراق لم يتم تطويرها منذ عقود بسبب الحروب والفساد وقلة الميزانيات المخصصة للقطاع الطبي منذ 17 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ظل الجائحة.."اسوشيتد برس" تنشر تقريرا حول مقبرة وادي السلام في النجف) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ظل الجائحة.."اسوشيتد برس" تنشر تقريرا حول مقبرة وادي السلام في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).