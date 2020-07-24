البريميرليغ يعلن موعد الموسم الجديد ويضع بعض الأندية في مأزق

2020/07/24 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موعد انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري، والتي قد تسبب "مأزقا" لعدد من الفرق.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، أن:" موسم 2020-2021 سينطلق في 12 أيلول المقبل، وستقام مباريات الجولة الأخيرة في 23 مايس 2021".

ويمثل موعد انطلاق الدوري "مأزقا" للأندية المشاركة في البطولات الأوروبية، دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ، والتي من المقرر أن تنتهي قبل موعد انطلاق الدوري الإنجليزي بأسابيع قليلة.

ومن المقرر أن تختتم بطولة يوروبا ليغ يوم 21 آب، بينما سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا في 23 آب.

وفي حال وصول فرق إنجليزية للنهائي في البطولتين، فلن تستطيع الاستعداد بشكل كاف للموسم الجديد، في فترة "ضيقة" تمتد لـ3 أسابيع فقط.

ويشارك فريقا مانشستر سيتي وتشلسي بدوري الأبطال، وفريقا مانشستر يونايتد وولفرهامبتون باليوروبا ليغ.

وفي حال وصول الفرق الإنجليزية بعيدا في البطولات الأوروبية، فأن مبارياتهم قد تتأجل في بداية البريميرليغ، حتى يتسنى لهم الاستعداد بشكل كاف للعودة للمنافسات.

وسينتهي الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة مباريات الجولة الأخيرة للدوري بعد غد الأحد.

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