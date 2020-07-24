2020/07/24 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

لاتزال مواقع التواصل الإجتماعي محط أنظار وإهتمام الكثير من النجوم ولاعبي كرة القدم حيث تأخذ حيزًا من وقتهم للرد على الجماهير والمعجبين وحتى الكارهين.

وفي تلك المرة فإن رد توني كروس على أحد متابعيه ومتابعي نادي ريال مدريد عبر "تويتر" لقى الكثير من الإهتمام والتركيز الإعلامي بسبب عدم منطقية ما قيل في هذا المنشور.

وجاء منشور الصفحة الرسمية لريال مدريد لفوز الفريق بلقب الدوري الإسباني رقم 34 في تاريخهم، بتعليق مثير للجدل لأحد المتابعين ويُدعى "رافال" حيث قال:" توني كروس لاعب مبالغ فيه".

ليأتي الرد سريعًا من النجم الألماني الذي لعب معظم مباريات النادي الملكي هذا الموسم وكان ضمن الأسباب الرئيسية للفوز بالليغا:" صحيح ولكن لا تخبر أحدًا ".



ليرد له السخرية بطريقة مثالية لمشجعي النادي الملكي.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موعد انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري، والتي قد تسبب "مأزقا" لعدد من الفرق.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، أن:" موسم 2020-2021 سي

بغداد اليوم/ بغداد

أكدت نتيجة الفحص اليوم الجمعة (24 تموز 2020)، للاعب المنتخب العراقي وفريق الشرطة بكرة القدم محمد قاسم سلامته من الاصابة بفيروس كورونا.

وأشارت نتيجة الفحص الصادرة من مستشفى ابن زهر للامراض الصدرية والمرقمة 287 في 24 تموز 2020

بغداد اليوم- متابعة

اختتم المهاجم الإيراني سردار أزمون موسماً مميزاً مع نادي زينت سان بطرسبورغ من خلال الفوز بجائزة هداف الدوري الروسي لموسم 2019-2020.

وسجل أزمون هدفاً ساهم من خلاله في فوز الفريق الفائز بلقب الدوري الروسي على روستوف 2-1 ،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نجم ريال مدريد يرد على سخرية أحد متابعيه على تويتر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نجم ريال مدريد يرد على سخرية أحد متابعيه على تويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).