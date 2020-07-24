تيار الحكمة: نقف مع منهج الدولة القوية وتغليب مصلحة العراق

2020/07/24 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تيار الحكمة الوطني، وقوفه مع منهج تقوية الدولة لان ذلك المنهج ضمان لصيانة ورعاية حقوق الجميع.

وشدد التيار في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيسه، على ان يسير على منهج الاعتدال والوسطية، وان قرابه مع اي من القوى داخليا وخارجيا يكون وفق قربها من المصلحة العراقية، مبينا ان التيار لا يخجل من الانحياز لتغليب مصلحة العراق،وأشار البيان الى اهمية الانتخابات المقبلة والتي وصفها بالمصيرية، لافتا الى ضرورة العمل المؤسساتي، والاهتمام بالاجيال، والاستفادة من خبرات رجال الجيل الاول وتراكم الخبرات.

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