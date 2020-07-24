وزير خارجية العراق يبحث هاتفيا قضية تحرير المختطفة “هيلا ميفيس” مع نظيره الألماني

2020/07/24 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى وزير الخارجية فؤاد حسين، اتصالا هاتفيا من نظيره الالماني هايكو ماس، بحثا خلاله قضية تحرير المختطفة الالمانية.

وأكد حسين خلال الاتصال، ان رئيس الوزراء والجهات المعنية تابعوا قضيّة المُواطِنة الألمانيّة المُختطَفة منذ الساعات الأولى للحادث، مضيفا ان قامت به الحُكُومة هو من صميم واجباتها، فيما أشار وزير الخارجية الى عمق ورسوخ العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين.

من جهته أعرب الوزير الالماني، عن شكره للوزير والحُكُومة العراقية، والأجهزة الأمنيّة، لما ابدته من اهتمام بالغ بمسألة ضيفة العراق الناشطة الألمانيّة هيلا ميفيس، التي تمكنت القوات الأمنيّة العراقيّة من تحريرها، في غضون اثنتين وسبعين ساعة من اختطافها.

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