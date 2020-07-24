الكربولي: الحكومة تكيل بمكيالين بتحرير رهينة أجنبية وعدم كشف مصير المغيبين والمختطفين

2020/07/24 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب محمد الكربولي تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس نوعا من الكيل بمكيالين من قبل الحكومة.

وابدى الكربولي استغرابه في تغريدة على تويتر من امتلاك الحكومة القدرة على كشف مكان رهينة اجنبية واحدة من وسط هذه الفوضى وإطلاق سراحها خلال ساعات في وقت لا تكشف فيه عن مصير الاف المختطفين والمغيبين العراقيين من دون الافصاح عن الجهة الخاطفة، مختتما تغريدته بوسم الحكومة تكيل بمكيالين.

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