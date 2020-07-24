ديالى تعلن عن حصيلة” الحسم العشائري” خلال النصف الاول 

2020/07/24 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن مدير مديرية شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي، الجمعة، عن حصيلة الحسم العشائر خلال النصف الاول من 2020.وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اكثر من 50 نزاع عشائري تم حسمه خلال النصف الاول من العام الجاري 2020 في مناطق متفرقة من ديالى مؤكدا بان لجنة الراي والتي تضم شيوخ […]

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