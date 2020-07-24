2020/07/24 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني- أبدى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس سكيناس، خيبة أمله إزاء قرار السلطات التركية إعادة تحويل متحف آيا صوفيا التاريخي في مدينة اسطنبول إلى مسجد.وصرح سكيناس، الذي يتولى أيضا منصب المفوض عن اليونان في المفوضية الأوروبية، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: “كيوناني أشعر بالمرارة والاستياء بهذا الخصوص (تحويل المتحف إلى مسجد).[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اوروبا : ما يحدث بـ ” آيا صوفيا ” بداية خاطئة وعلى تركيا تحديد هدفها الجيوسياسي المركز الخبري الوطني.

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