روسيا تحدد موعد انطلاق الاختبارات السريرية على لقاح ثان لـ كورونا

2020/07/24 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت السلطات الصحية الروسية رسميا على بدء الاختبارات السريرية للقاح مركز “فيكتور” العلمي الحكومي الروسي للفيروسات والتكنولوجيا البيولوجية، ضد فيروس كورونا.وقالت هيئة الرقابة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن وزارة الصحة الروسية منحت مركز “فيكتور” مصادقة على إجراء الاختبارات السريرية للقاحه الذي يعتبر من الأمصال المرشحة الأبرز.وأوضح …

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