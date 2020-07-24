2020/07/24 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الجمعة، تفاصيل توزيع الاصابات بكورونا المسجلة اليوم.وقالت الدائرة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس والمعلن عنها اليوم، هي:- أبو دشير -——- ٧ أبو غريب ——— ٧ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع الاصابات بـ كورونا المسجلة اليوم في جانب الكرخ وكالة تقدم الاخبارية.

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