2020/07/24 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المركز الوطني للأعاصير، يوم الجمعة، إن إعصارا قويا من الفئة الثالثة وقوته 120 ميلا في الساعة يمر عبر المحيط الهادئ، من المتوقع أن يضرب أجزاء من أرخبيل جزر هاواي نهاية الأسبوع.وقد يكون “دوغلاس” أول إعصار يضرب الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا، مما يعقد الخطط الأمنية للمسؤولين في الولاية.وأفاد المركز الوطني للأعاصير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “دوغلاس” يضرب أرخبيل جزر هاواي وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“دوغلاس” يضرب أرخبيل جزر هاواي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“دوغلاس” يضرب أرخبيل جزر هاواي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).