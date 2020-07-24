الخفاجي: سنتسلّم المواقع التي ينسحب منها التحالف الامريكي قريبا

2020/07/24 | 21:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات العراقية انها ستتسلّم قريباً مزيداً من المواقع التي سينسحب منها التحالف الامريكي وذلك وفق جدول زمني محدد...

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