وزير الصحة يوجّه بإنشاء مستشفى سريع مع مختبر في الدجيل

2020/07/24 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أعلنت مديرية الاوقاف في محافظة السليمانية باقليم كردستان، اليوم الجمعة، إعادة فتح المساجد من يوم غد السبت، لتكون أول مدينة عراقية ترفع الحظر عن التجمعات في البلاد.

وذكرت مديرية الاوقاف، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نس

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد/ الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، عن تسجيل 382 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 94 اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.





وقال الساعدي في بيان، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 90 حالة وفاة و2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد لهذا اليوم.

وقالت الوزراة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم فحص ( 18234) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليو

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