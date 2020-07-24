نائب عراقي يدعو النزاهة للتحقيق في ملفات شركات الهاتف النقال

2020/07/24 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تحالف عراقيون، اسعد المرشدي، اليوم الجمعة، لجنة النزاهة البرلمانية الى التدقيق في ملفات شركات الهاتف النقال للوقوف على اسباب تلكئ تلك الشركات وشبهات الفساد التي تحوم حول عملها.

وقال المرشدي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اعادة تجديد رخص شركات الاتصالات خطأ كبير نتيجة الخدمة السيئة التي تقدمها للمواطن، وكذلك الديوان المتراكمة عليها منذ سنوات والتي تبلغ ملايين الدولارات".

واضاف أن "لجنة النزاهة البرلمانية مطالبة بأخذ دورها الحقيقي بالتحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول تلك الشركات واسباب عدم تسديد الديون التي في ذمتها"، مؤكدا ان "قطاعات الاتصالات من القطاعات المهمة التي ممكن ان ترفد خزينة الدولة بملايين الدولارات".

وكان النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، طرح الثلاثاء (21 تموز 2020)، آلية لكشف فساد ومخالفات وصفقات شركات الهاتف النقال في البلاد.

وقال محمود الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك فضائح ومخالفات وصفقات فساد في عقود شركات النقال، وجميعها لا تكشف من خلال التحقيقات فقط، وخصوصاً أن تلك الشركات تعمل في البلاد منذ سنوات وتعرف كيف تخفي الشبهات".

واضاف الزجراوي، أن "كشف فضائح ومخالفات وصفقات الفساد بعقود الشركات يكون بجلب شركات منافسة عالمية، والغاء تمديد العقود من الشركات الحالية، عندها ستكشف الفضائح والخروقات في عمل الشركات الحالية، وخصوصاً الشركات العالمية الاخرى، لأنها ستقدم عروضا اقل بخدمات افضل".

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بغداد اليوم _ بغداد

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ودان "​حزب الله​" بشدة &q

بغداد اليوم- بغداد

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