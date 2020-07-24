الخزعلي يعلق على تحرير الناشطة الالمانية ويحدد ’’الجهة الخاطفة’’

2020/07/24 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

علق أمين عام "حركة عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، على عملية تحرير الناشطة الالمانية، هيلا ميفيس، بعد اختطافها في وقت سابق من الاسبوع الجاري.

وقال قيس الخزعلي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "عملية خطف الناشطة الالمانية هيلا ميفيس بلحاظ مكان خطفها ومن ثم آلية وسرعة إطلاق سراحها يشوبه الكثير من علامات الإستفهام".

وأضاف الخزعلي: "نعتقد أن (الطرف الثالث) هو من يقف خلف هذه العملية وقد يكون الهدف هو توجيه رسالة الى المانيا وشركتها (سيمنز) أن لا تنافس الدولة التي تدعم هذا (الطرف الثالث)".

واعلن مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن عملية تحرير المختطفة الألمانية تمت بإشراف محكمة تحقيق الرصافة في بغداد.

وذكر بيان للقضاء تلقت (بغداد اليوم) اليوم الجمعة نسخة منه، أن "عملية التحرير تمت فجر يوم 24 تموز 2020 والتحقيق جار بخصوص تلك الجريمة وسوف تعلن نتائجه حين اكتمال الاجراءات التحقيقية".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، تحرر الناشطة الالمانية هيلا ميفيس التي اخُتطفت على يد مجهولين في بغداد.

واختطف مجهولون مساء الإثنين الماضي 20من تموز الجاري.



المواطنة الألمانية هيلا ميفيس -والتي تعمل في مجال الثقافة والفنون بالعراق- في شارع أبو نؤاس.

وبحسب اللواء سعد معن المتحدث للداخلية العراقية، فقد شكلت الوزارة أيضًا طاقمًا خاصًا من خبراء المخابرات والإجرام للتحقيق في القضية.

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وقال المرشدي في حديث خص به (بغداد

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ودان "​حزب الله​" بشدة &q

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واكد الحكيم في الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس تيار الحكمة الوطني ان "الحكمة تعرضت لل

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