2020/07/24 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوطن والجنسية – عادل الربيعي للوطن رجال والوطنية ضرورية في وقتنا هذا لأنك سوف تميز بين الذين يحبون الوطن او البلد وبين من هو همه الوحيد جمع المال باي طريقة فانت لا تحدثني عن ثروة أي بلد واهله مشحونون بالحقد والطائفية والمناطقية والجهل .فمثلا دولة نيجيريا دولة بها مسلمين […]

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