2020/07/24 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد جديد من السينمائي بغداد – ياسين ياس عن مطابع دار الشؤون الثقافية العامة صدر العدد الرابع من مجلة (السينمائي) التي يرأس تحريرها الاعلامي عبد العليم البناء واشارت اسرة المجلة (ان العدد صدربعد جهد وتحديات مختلفة ابرزها جائحة كورونا وما أفرزته من تغييرات شاملة أدت الى تأخر صدوره حتى الثلاثاء الماضي […]

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