2020/07/24 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وائل البدري يضع بصمته واثقاً في بلجيكا ريشة عراقية على الواجهة الزجاجية لمتحف كوكسيدا بغداد – فائز جواد وضع الفنان التشكيلي العراقي المقيم ببلجيكا وائل البدري وفي سابقة مهمة بصمته على الواجهة الزجاجية الامامية لمتحف الدير بمدينة كوكسيدا الساحلية السياحية شمال غرب بلجيكا والمحاذية لفرنسا بمساحة عمل تبلغ 52 مترا، كما يؤكد […]

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