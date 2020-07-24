64534 إصابة جديدة بكورونا في أميركا و1082 حالة وفاة

2020/07/24 | 21:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية بأن "الولايات المتحدة سجلت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أكثر من ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأكدت الجامعة أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة "رصدت خلال اليوم الماضي 1082 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ما يمثل ارتفاعا حادا مقارنة مع رقم اليوم السابق 372 وفاة"، لافتةً إلى أن "الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 64534 إصابة جديدة بـ "كوفيد 19"، مقابل 56 ألف إصابة في اليوم السابق".كما نوهب بأنه "سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم منذ بداية الجائحة، 3902233 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 142073 حالة وفاة و1182018 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم".

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