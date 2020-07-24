التحالف الدولي: 24 عملية خلال أسبوع لإسناد الجيش العراقي ضد داعش

2020/07/24 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلن التحالف الدولي، عن ابرز العمليات العسكرية التي قام بها خلال اسبوع في العراق بالتعاون والاشتراك مع القوات الأمنية.وذكر التحالف في بيان مطول ان “شركاءنا في العراق وسوریا يقودون المعركة لملاحقة إرهابيي داعش والقضاء على شبكات التمویل والمواد اللوجستیة وشبكات الإعلام التابعة للتنظيم”.وذكر العقید مایلز ب.كاهینز الثالث، المتحدث العسكري باسم قوات التحالف الدولي إنّ “الفلول المتبقیة لداعش في حالة فرار، فالقوات الشریكة تواصل ملاحقتهـا وتدمیرهـا، وسیواصل التحالف دعم شركائنا وبناء على طلبهـم”.وقدم التحالف إجمالًا للعمليات من الخامس عشر من تموز وحتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته:ــ 15 تموز: شرعت قوات جهـاز مكافحة الإرهـاب وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي بعملية أمنية في وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك.أسفرت العملية عن مقتل 6 إرهـابيين من فلول داعش.وعلى صعيد متصل تمكنت قوة من جهـاز مكافحة الإرهـاب من إلقاء القبض على إرهابي في منطقة أبو غريب غرب بغداد و 3 عناصر آخرين من الشبكات الإرهـابية التابعة لداعش في منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد.ــ 15 تموز: نفذت قوة من الفوج الرابع لواء المشاة التاسع عشر فرقة المشاة الخامسة في قرى بني زيد والمناطق المجاورة، محافظة ديالى، عملية بحث وتفتيش لتطهـير المنازل المتروكة والبساتين والبزول.نتج عن هـذه العملية تدمير اثنين من اوكار داعش الارهـابي وتفجير عبوتين ناسفتين والاستيلاء على عدد من قنابر الهـاون مختلفة الاحجام.ــ 15 تموز: بناءً على معلومات استخباراتية، قامت قوة من لواء المشاة التاسع والخمسين فرقة المشاة السادسة بنصب كمين محكم مشترك مع الحشد العشائري واستخبارات اللواء، لاحد عناصر داعش الارهـابي يرتدي حزاما ناسفا ويتجول في احد بساتين الطارمية للقيام بتفجير نفسهـا امام القوات الامنية، وقتل الارهـابي في منطقة البو غبين، بساتين الوزري، الطارمية في شمال بغداد.ــ 15 تموز: بناءً على معلومات استخباراتية، تمكن جهـاز المخابرات الوطني العراقي من قتل ما يسمى والي بغداد الإرهـابي المدعو “عمر شلال عبيد” ويده الاعلامية المدعو “ليث جمال الملقب ابو البراء” ونائبه الذي يحمل الجنسية العربية “قتال المهـاجر”.ــ 16 تموز: بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من لواء 45 ومفارز الاستخبارات العسكرية في اللواء، المقر المتقدم لعمليات كركوك، من الوصول الى مخبأ يضم بداخله عددا من قنابر الهـاون وعبوة ناسفة وصاروخ كاتيوشا وصاروخ في وادي الكور، قضاء داقوق.ــ 16 تموز: بناءً على معلومات استخباراتية، تمكنت قوة من لواء المشاة 75 ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 من إلقاء القبض على اثنين من الإرهـابيين في منطقة حمام العليل جنوب الموصل وهـما من المطلوبين للقضاء العراقي.ــ 16 تموز: بناءً على معلومات استخباراتية، تمكنت قوة من لواء المشاة 30 الفرقة الثامنة ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من القاء القبض على أحد الارهـابيين في قضاء الرمانة، القائم.كان الإرهـابي يعمل مقاتلا مع الدواعش قبل التحرير، وهـو من المطلوبين للقضاء العراقي.ــ 16 تموز: بناءً على معلومات استخبارية، ألقت قوة من الفوج الاول لواء المشاة 39 الفرقة العاشرة ومفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة القبض على اثنين من الارهـابيين المطلوبين للقضاء العراقي في منطقة البو شعبان في الرمادي وهـما من العناصر التي قدمت معلومات لداعش.ــ 17 تموز: بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من الفوج 4 لواء مشاة 75 الفرقة 16 قيادة عمليات نينوى، ومن خلال عملية للبحث والتفتيش من العثور على كدس عتاد يحتوي على اكثر من 500 قنبرة هـاون في احد الوديان ضمن صحراء الشورة والذي كان يعتبر الخزين الرئيس والستراتيجي لاعتدة عصابات داعش إبان سيطرتهـم على محافظة نينوى.تم تفجير المواد موقعيا وتحت السيطرة.ــ 17 تموز: بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من مفارز قسم الاستخبارات العسكرية قيادة عمليات سامراء، وقوة من الشرطة الاتحادية من الوصول الى مخبأ يضم كدسا للعتاد والمتفجرات في جزيرة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين.وقد تكفلت مفارز هـندسة القيادة بتفجير المواد موقعيا دون حدوث اضرار.كما تمكن قسم استخبارات ومكافحة ارهـاب بلد من القاء القبض على إرهـابي من المطلوبين للقضاء العراقي، وتمكن قسم شرطة يثرب بواجب مشترك مع شعبة استخبارات ومكافحة ارهـاب يثرب من القاء القبض على إرهـابي من المطلوبين للقضاء العراقي.ــ 17 تموز: باشرت قطعات لواء المشاة العشرين الفرقة الخامسة وبإشراف قائد الفرقة بمسك الحدود الفاصلة مع اقليم كردستان شمال شرقي ديالى وبالتعاون مع قوات حرس الاقليم (البيشمركة) حيث تم فتح نقاط جديدة على طول الحدود الفاصلة وانشاء ربايا لغرض مسك الارض المتروكة لمنع تسلل عناصر داعش المنهـزم ومنع تنفيذ مآربه الدنيئة في محافظة ديالى.ــ 17 تموز: وفق معلومات استخبارية، تمكنت قوة من الفوج الرابع لواء المشاة 19 الفرقة الخامسة ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من مداهـمة وكر يضم مخبأ للاعتدة والاسلحة والمتفجرات في اطراف قرية البدعة، جنوب ناحية كنعان، محافظة ديالى.تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بهـا.في حين تكفلت مفارز هـندسة الفرقة بتفجير الوكر.ــ 17 تموز: بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من لواء 45 ومفارز الاستخبارات العسكرية المقر المتقدم لعمليات كركوك من الوصول الى مخبأ يضم كدسا للعبوات الناسفة في قرية ربيظة في قضاء داقوق، كركوك.وقد تكفل الجهـد الهـندسي للمقر بتفجير العبوات في المكان المخصص لذلك.ــ 19 تموز: تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة من القبض على أحد العناصر الإرهـابية المطلوبة للقضاء العراقي، في منطقة اليرموك في بغداد.ــ 19 تموز: وفقا لمعلومات استخبارية، تمكنت قوة من الفوج الاول لواء المشاة 21 الفرقة 20 قيادة عمليات غرب نينوى ومفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج اعلاه من العثور على كدس للعبوات الناسفة من مخلفات داعش الارهـابية، في وادي الفاطمية، ناحية المحلبية، قضاء تلعفر غربي نينوى.وقد قامت مفارز هـندسة الفرقة بتفجير العبوات تحت السيطرة.ــ 19 تموز: وفقا لمعلومات استخبارية، تمكنت قوة من لواء المشاة الرابع الفرقة الاولى ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من العثور على مخبأ للاعتدة جنوب الخط السريع في منطقة الطبعات، الرطبة، الانبار.وقد قامت مفارز هـندسة الفرقة بتفجير المواد تحت السيطرة.ــ 19 تموز: بناءً على معلومات استخباراتية، تمكنت قوة من الفوج الرابع لواء المشاة 19 الفرقة الخامسة قيادة عمليات ديالى من العثور على مضافة لإرهـابيّي داعش في قرية البدعة بداخلهـا نظاما هـاون وعدد من قنابر الهـاون والعبوات الناسفة تم تفجير العبوات مع قنابر الهـاون من قبل مفرزة معالجة الفرقة الخامسة.ــ 20 تموز: شرعت قطعات عمليات صلاح الدين بعملية عسكرية بأربعة محاور لتفتيش وتطهـير غرب وشرق وادي الثرثار، وبمشاركة قطعات الجيش المتمثلة باللواء 91 الفرقة 14 والفوج 2 لواء 75 الفرقة 16 وقوة من مديرية استخبارات ومكافحة ارهـاب صلاح الدين وفوجي سوات والتكتيكي التابعين الى مديرية شرطة صلاح الدين واللواء 31 حشد شعبي وبإسناد طيران الجيش.وكانت النتائج العثور على 8 عبوات ناسفة و3 مضافات لداعش والعثور على قاذفة نوع بازوكة.تم تدمير جميع المواد والمضافات.ــ 20 تموز: بناءً على معلومات استخباراتية، نفذت قوة من لواء المشاة السادس والستين والفوج الأول الفرقة عشرين عملية بحث وتفتيش في قرية الكولات الجديدة التابعة لقضاء سنجار، تم خلالهـا العثور على نفق من مخلفات داعش الارهـابي يحتوي على عبوات ناسفة تم تفجيرهـا وتدمير النفق من قبل أبطال الجهـد الهـندسي التابع إلى قيادة الفرقة.ــ 20 تموز: تمكنت قطعات قيادة عمليات سامراء وخلال واجب تفتيش وتطهـير في جزيرة مكيشيفة من العثور على عدد من العبوات الناسفة من مخلفات داعش الارهـابي تم تفكيكهـا واتلافهـا تحت السيطرة، كما تمكن فوج طوارئ صلاح الدين الرابع عشر من خلال واجب تفتيش وتطهـير في قرية الرواشد التابعة لقضاء بلد من العثور على عبوة ناسفة تم رفعهـا واتلافهـا تحت السيطرة.ــ 20 تموز: وفقا لمعلومات استخبارية، قوة من استخبارات اللواء الثالث في فرقة الرد السريع، بالتعاون مع جهـاز الأمن الوطني، تتمكن من القاء القبض على 4 إرهـابيين من المطلوبين للقضاء العراقي في محيط قضاء طوزخرماتو، وقد اتخذت بحقهـم الاجراءات القانونية اصوليا.ــ 21 تموز: باشرت فرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة ولواء المغاوير، قيادة عمليات الجزيرة، والحشد العشائري وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية، بواجب تطهـير صحراء الجزيرة شمال نهـر الفرات حتى الحدود الفاصلة مع قيادات عمليات صلاح الدين ونينوى وجنوب غرب نينوى، وتم خلالهـا تفتيش وتطهـير 10 مناطق، كما تمكنت القوة من معالجة 9 عبوات ناسفة وتدمير مضافتين.واشار بيان التحالف الدولي الى انه “لا تزال مهـمة القضاء على إرهـابيّي داعش والأسلحة والمواد المتفجرة المتبقية لدى داعش تعتبر أولوية قصوى مع استمرار داعش في التخطيط لهـجمات ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا في جميع أنحاء العراق وشمال شرقي سوريا”.

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