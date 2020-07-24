2020/07/24 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطمأنَّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال اتصال هاتفي بينه وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أجرى عملية جراحية مؤخراً، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتصال هاتفي بين رئيس مجلس النواب وولي العهد السعودي وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتصال هاتفي بين رئيس مجلس النواب وولي العهد السعودي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتصال هاتفي بين رئيس مجلس النواب وولي العهد السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).