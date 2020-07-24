الخزعلي: الطرف الثالث وراء عملية اختطاف الناشطة الألمانية

2020/07/24 | 21:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم حركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الجمعة، على واقعة اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، قبل تحريرها اليوم....

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