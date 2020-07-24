بالفيديو .. الداخلية تكشف تفاصيل عملية تحرير الناشطة الألمانية ولقائها الغانمي

2020/07/24 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير اعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن، تفاصيل عملية تحرير الناشطة الألمانية...





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