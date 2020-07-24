الحلبوسي يطمئن على صحة العاهل السعودي باتصال مع ولي العهد

2020/07/24 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اطمأنَّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، على صحة الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أجرى عملية جراحية مؤخراً.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الحلبوسي وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق المكتب الاعلامي للحلبوسي.

كما تطرق الاتصال إلى "تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية، حيث أكد سيادته تطلع العراق إلى المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين".

من جهته أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعم المملكة العربية السعودية "للعراق وشعبه في المجالات كافة"، مؤكدا أن "استقرار العراق جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة".

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بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تحالف عراقيون، اسعد المرشدي، اليوم الجمعة، لجنة النزاهة البرلمانية الى التدقيق في ملفات شركات الهاتف النقال للوقوف على اسباب تلكئ تلك الشركات وشبهات الفساد التي تحوم حول عملها.

وقال المرشدي في حديث خص به (بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

علق أمين عام "حركة عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، على عملية تحرير الناشطة الالمانية، هيلا ميفيس، بعد اختطافها في وقت سابق من الاسبوع الجاري.

وقال قيس الخزعلي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويت

بغداد اليوم- بغداد

وصف "حزب الله" اللبناني الحادث الذي تعرضت له طائرة مدنية إيرانية، بالعمل الإرهابي الذي كان يمكن أن يؤدي لتداعيات لا يعرف مداها، لافتا إلى أن الحادث يستدعي موقفا دوليا ضد واشنطن.

ودان "​حزب الله​" بشدة &q

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