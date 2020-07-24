2020/07/24 | 21:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخلات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال والنجم الدولي السابق يونس محمود بنادي نفط الجنوب تنجح من خلال وزارة النفط والشركة الداعمة

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